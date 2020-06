RiverheadLOCAL

Today is graduation day in Riverhead — and it will be a graduation unlike any other, at a time in history unlike any other.

The Class of 2020 had half its senior year snatched away by the novel coronavirus pandemic, which shut down schools, businesses and government offices in March.

With restrictions on gatherings still in effect, Riverhead High School is holding virtual commencement exercises today beginning at 5:30 p.m. The ceremony will be streamed at http://riverhead.mygrad.live. (Password: RH6261730) The ceremony will be preceded by a slideshow at 5:15 p.m.

In addition to the virtual graduation ceremony, Riverhead High School will hold small group walking and diploma ceremonies on Monday, Tuesday and Wednesday. The ceremonies are limited to 150 people in keeping with an executive order issued by Gov. Andrew Cuomo.

Congratulations

Riverhead High School Class of 2020

Keven Acosta

Marvin Ajcuc Sicajau

Nicholas Alaia

Corey Allen

Laura Allen

Eddie Allende Lopez

Hamzah Al-Muhtadi

Jose Alvarado

Wilmer Alvarado

Leslie Alvizures

Steven Amaya

Emily Amodei

Heaven Anderson

Kyle Anderson

Michael Andes

Patrick Andes

Miguel Andrs Pascual

Crysten Apicello

Dalia Aquino Rivera

Yoselin Arambu Chapas

America Arcos San Juan

Daniel Arias

Bryan Arriaga

Armando Arriaza Ramos

Rafael Arriaza Ramos

Giana Atai

Ryan Atkinson

Ethan Aube

Julia Babicz

Angel Banegas Briceno

Isaiah Barbieri

Nicholas Barrett

Jennifer Barrios

Cinthia Barrios de Leon

Jayda Barrow

Tyquell Barrow

Caprii Bartlette

Esther Bartolome Mendez

Gina Bassemir

Rebecca Bassemir

Gabriel Bastidas Lopez

Ashli Bell

Jaiden Benkov-Webb

Stephanie Berkeley

Lydia Bilski

Gabraiyle Blom

Jahquel Blount

Makai Bonaparte

Kevin Bonilla

Jahcario Booker

Jakiyah Booker

Tai’Asia Booker

Lila Bowe

Brieanna Brightman

Bailey Brooks

Irlynn Brooks

Elijah Brown

Joseph Brown

Marcus Brown

Elizabeth Buckley

Crisbel Bueno Morquecho

William Burkowsky

Arthur Byrns IV

Danilson Cabrera Videz

Michael Cacao

Denis Calle Ortega

Nicholas Camarata

Caleigh Cantalupo

Alexander Cardona Lopez

Mario Cardona Zaldivar

Jennifer Carranza

Meghan Carver

Angelina Casado

Bibi Castillo

Bryan Castro-Lopez

Vincent Cederna

Pablo Chacon Ortiz

Victor Chamale Suruy

Kate Chapman

Joseph Chasse

Esvin Chavez Cardona

Eric Cichanowicz

Jenna Cichy

Lucas Cioch

Nicole Clark

Sy’rai Clayton

Melvin Cojon Alvarado

Alexandra Confort

Emma Conroy

Jack Conroy

Kiersten Corwin

Ava Cosby

Jennifer Costello

AnnaMarie Crotty

Jarrett Crump Jr.

Rosa Cruz Rivera

Jordan Curran

Alexa Cutalo

Benjamin Cutrone

Brianna Cybulski

Jason Daman

Indya Da’Mes

Kellia Daniel

James Daniell

Jamiya Daniels

Albert Daniels III

Ashley Dardon Figueroa

Carmen Dardon Mayorga

Jimia Dean

Jack Delaney

Kristina DeRaveniere

Jordan Devereaux

Malarie Diaz

Justin Dicks

Isabella DiFazio

Alexander Dinizio

Arianna Dominici

Kylee Donnelly

James Douglas

Shannon Doyle

Isabella Drobny

Liam Drobny

Tauesla Drumond

Timothy Duffy

Casey Dunbar

Eduardo Duran

Rodrigo Elias Marquez

Edwin Elizalde Martinez

Jade Escobar

Julissa Escobar Garcia

Rosy Espaa

Yenyfer Espinoza Raudales

Anubia Exum

Jordyn Falisi

Grace Falkowski

Sam Farid

Krystal Felix

Oscar Felix-Miguel

Juan Felix-Sebastian

Damari Ferrufino Flores

Erick Ferrufino Flores

Jose Figueroa

Julia Forgacs

Dennis Fothergill

Marissa Freeman

Harvi Fuentes Sanchez

Erich Fuhrmann

Nathanial Gabrielsen

Marelin Galdamez

Adrianna Galicia

Robert Galliano Jr.

Juliana Gallo

Brianna Gamble

Maria Gamez Apen

Aashray Gandhi

Cesar Garcia

Ingrid Garcia

Jordan Garcia

Pamela Garcia Araque

Alex Garcia Arias

Paris Garcia Kayel

Andy Garcia Suret

Van Gatz

Madison Geldert

Aleeyah George

Nina Geraci

Dylan Goetz

Leah Goldberg

Melanie Gonzalez Ramirez

Katherine Goodale

Mali Gorgodze

Lynell Griffin

Eymi Guinac Rodrguez

Ingrid Gutierrez Aguilar

Peter Guzman

Ethan Halsey

James Hamill

Corrine Harding

Christopher Harris

Shemiyah Haynes

Clare Healy

Max Heilman

Anthony Henrriquez Vasquez

Natalia Hernandez

Daniela Hernandez Alvarez

Sandra Hernndez-Gonzalez

Ainsley Hipp

Juliana Hise

Ja’Von Holliday

Laniece Hutley

Michael Infante Garces

Hugo Ixtecoc Sis

Giovoni Jackson

Raleasha Jackson

Brandon Jaigobin

Alexander Jehle

Joselis Jerez Puello

Jose Jeronimo Alvarado

Grace Johnson

Andrew Jones

Sarah Jordan

Aurelio Juan Francisco

Jazmin Juarez-Morales

Grace Kaelin

Caleigh Kalmus

Patrycja Karwowska

Davit Kebadze

Madison Kelly

Lauren Kenny

Brian Kenny Jr.

Ce’Ahnie Khan

Megan Kielbasa

Anthony King

Conor Kinney

Ailie Kinnier

Jared Kloppenburg

Erika Knatz

Lilly Kneidl

Vasili Kobiashvili

Nicholas Koukounas

Lily Kutner

Matthew LaCombe

Jocelyn Lamb

Kayla Langhorne

Eric Lehman

Sophia Lemus

Dominick Leonardo

Amanda Lewin

Miguel Lezama Vallejo

Amanda Licari

Brett Liddle

Angela Llamas

Alexis Llanos

Naydelin Llivicura

Patrick Loch

Kaylen Lockhart

Luis Lopez

Mily Lopez

Ruth Lopez

Elvin Lorenzo Solorzano

Junior Lorenzo Velasquez

Tanaya Love

Dennis Lowe Jr.

Arianna Lozano

Tyler Luby

Ian Lull

Jevon Lusan

Katelyn Lysogorski

Kurt Maas Jr.

Sabrina Maccaron

Prince Magee

Allison Magos

Patrick Maher

Marisol Maldonado

Alexander Maldonado

David Maldonado Garcia

Lesli Maldonado Velasquez

Alexander Mancilla

Gianna Mandera

Kole Mangina

Gabrielle Manzello

Gavin Maresco

Aidan Martin

Ethan Martin

Alexander Martinez

Denis Martinez Galeano

Quintel Mason

Christian Mato

David Mauricio Bautista

Christian Maysonet Otero

Adam McAlister

Kieren McCabe

Steven McDonald

Aidan McGuire

Megan McIntosh

Jackalyn Medina

Nathaly Medina

Joseph Mendez

Kateryn Mendez Lemus

Erlin Mendez Ramirez

Helen Mndez Ventura

Sandra Menjivar Calles

Salina Menna

Alexander Meras

Zachary Merker

Carlee Messina

Kai Metzger

Roland Miles

Robert Miller

Tye Mims

Tyler Mims

Kayla Monticciolo

Jacob Moore

Katie Moore

Aidan Moran

Abigail Morreale

Hanna Morreale

Tori Morrison

Kimberly Mulgrew

Jessica Murgolo

Claudia Najmula

Tamari Nash

Alex Navarrete

Jared Nicholson

Jose Nij Elias

Hailey Nitti

Brian Noone

Taylor Normandin

Katerin Obando Sandoval

Hailey O’Connell

Scarlett Olsen

Ireimi Orellana

Karissa Orlando

Reymi Ortez

Teresa Ortez Mendez

Reyna Palacios Membreno

Cindy Palacios Paulino

Emma Panciocco

Tyreek Parker

Romario Patterson

Madison Payne

Benjamin Payton

Noah Pekar

Christoper Pena Gomez

Melanie Peralta

Alexander Perez

Andrea Perez

Sindy Perez Milian

Johnny Perez Perez

Kevin Perez-Estrada

Edgar Pirir Chamal

Miasha Pittman

Kylie Plitt

Jocelyn Podlas

Te-Andre Pope

Georgine Posillico

Daniel Powers

Hunter Pozgay

Michael Purcell

Loren Quintana

Samuel Ramos

Luciana Ramos

Jose Ramos Castillo

Jarell Ramsey

Abelardo Rangel Delaluz

Jacob Raynor

Shannan Raynor

Nadia Rebentisch

George Regini

Angel Reyes

Ingris Reyes Mejia

Dillon Reynolds

Zachery Rhein

Amanda Ribeiro

Amani Richards

Romel Richards

Delu Rizzo

Edwin Robles Oliva

Mia Roces

Angelica Rodriguez Artola

Katherine Rodriguez Martinez

Cassandra Romeo

Krista Romer

Bryan Roque

Yarely Ruano

Natalia Ruszkowski

Raistlin Ruther

Connor Sadeli-Weidner

Juliana Salcedo

Sofia Salgado

Kenia Salguero Salguero

Rudy Samayoa

Kimberly Sanchez

Paola Sanchez

Joanna Sanchez Espinoza

Melquisedec Sanchez-Hernandez

William Sanchez Lazo

Isabella Sanchez Lopez

Melina Sanchez Ronquillo

Monika Santiago Soto

Erick Santopietro-Ramos

Michael Sass-Montanaro

Aidan Sawaya

Sarah Schaefer

Casey Scharpf

Kyle Schlichting

Ryan Schlichting

Christopher Schmidt

Kaitlin Schmidt

David Schmitt

Joseph Scott

Summer Scott

Rosa Sebastian Felix

Yoni Sebastian Francisco

Fernando Sebastin Francisco

Juan Sebastian Gonzales

Ryan Seebeck

William Sellers-Beeker

Gessel Serafico

Jillian Shackel

Matthew Sherman

Abner Sicajau Rodriguez

Angelica Sican Boch

David Sierocki

Estefany Sierra Reyes

Amanda Sinclair

Derek Slattery

Jenna Smith

Matthew Smith

Timothy Snider

Maximilian Solarz

Savanna Springer

David Squires

Haley Stavracos

Cristina Stewart

Anabela Suruy Juarez

Kaylah Swann

Claudia Sztorc

Natalia Tarasiuk

Christine Thomas

Talia Thompson

Kyra Thorp

Gabrielle Thurston

Haylie Tierney

Christopher Timpone

Kyle Tocci

Kelvin Toledo

Ravyn Tolliver

Xzarvier Tolliver

Perrin Toole

Maria Torres Chapeton

Morena Trinidad Hernandez

Kristy Troyan

Nicole Tucci

Axel Turuy Bac

Jasmine Tyre

Delmy Umana Benitez

Priscila Urbano Lopez

Sergio Uy Puluc

Melanie Vail

Erica Valencia

Erick Valladares Zaldivar

Alexies Vasquez

Esmeralda Vazquez

Kevin Velasquez Granados

Yakelin Velasquez Lopez

Sarai Velazquez

Julianna Veliz

Roger Veliz

Katya Ventura Diaz

Jesus Vergara

Fatima Villatoro

Evelyn Villeda Diaz

Justas Vysniauskas

Aaron Walker

Jessica Walsh

Yore Walston

Ashanti Webley

Zachary White

Taylor Wojcik

Aljaun Wong

Tucker Woychuk

Tessa Wulforst

Christina Yakaboski

Sydney Zahra

Nelson Zavala

Leah Zenk

Sarah Ziegler

Caleb Zuhoski

Brandon Zuniga Medina

Bernardo Zuniga Rodriguez